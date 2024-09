Expectativa cresce para A Fazenda 2024 com dicas do diretor Quem está no elenco de A Fazenda 2024? Faltam exatos 7 dias para a estreia da nova temporada do reality […] O post Elenco A Fazenda... Ric|Do R7 09/09/2024 - 06h30 (Atualizado em 09/09/2024 - 06h30 ) ‌



Elenco A Fazenda 2024: veja todas as dicas sobre os participantes dadas por diretor

Quem está no elenco de A Fazenda 2024? Faltam exatos 7 dias para a estreia da nova temporada do reality da RECORD TV e a expectativa segue alimentada diariamente nas redes sociais. O diretor do núcleo de reality shows da emissora, Rodrigo Carelli, tem publicado dicas sobre os participantes que estão confirmados no programa.

