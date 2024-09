Experiência única: Caminhada noturna une-se à NASA Com certificação da Nasa, a Caminhada Noturna do Parque Vila Velha acontecerá junto com a Noite Internacional de Observação da Lua.... Ric|Do R7 10/09/2024 - 13h01 (Atualizado em 10/09/2024 - 13h01 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Caminhada Noturna no Parque Vila Velha se une ao evento global da NASA

No próximo sábado (14), o Parque Vila Velha realiza a Caminhada Noturna juntamente com um evento oficial promovido pela NASA. A princípio, a Noite Internacional de Observação da Lua traz uma experiência única com certificação da própria agência espacial.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Veja quando a frente fria e a chuva chegam no Paraná

• Caminhada Noturna no Parque Vila Velha se une ao evento global da NASA

• Athletico terá “time das copas” diante do Vasco; confira no Bate Pronto