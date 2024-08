Explosão em Curitiba: Detalhes do Acidente com BMW Revelados O RIC Notícias Manhã desta quarta-feira (21) vai mostrar os detalhes do acidente envolvendo uma BMW e um... Ric|Do R7 21/08/2024 - 06h51 (Atualizado em 21/08/2024 - 06h51 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

RIC Notícias Manhã mostra detalhes de acidente com BMW que causou explosão no PR

O RIC Notícias Manhã desta quarta-feira (21) vai mostrar os detalhes do acidente envolvendo uma BMW e um Honda Civic que terminou com uma explosão na Avenida Comendador Franco, em Curitiba, no dia 13 de agosto.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• RIC Notícias Manhã mostra detalhes de acidente com BMW que causou explosão no PR

• A Fazenda: o que aconteceu com Karina Bacchi, campeã da 2ª edição do reality?

• Jogos de hoje (21/08/2024) de futebol ao vivo: horário e onde assistir