Expointer 2024: Um Marco na Reconstrução do Rio Grande do Sul

Cresol participa de edição histórica da Expointer, que marca reconstrução do RS

A Cresol participa da Expointer 2024, que acontece de 24 de agosto a 1º de setembro, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, no Rio Grande do Sul. Um dos maiores eventos agropecuários da América Latina, a feira já é considerada uma edição histórica e marca a reconstrução do Estado após as fortes chuvas de maio, e este ano traz como lema “Superar é da nossa natureza”.

