Fã brasileira de Cha Eun-Woo escreve livro para artista: “Ele me inspira”

Uma fã brasileira do cantor e ator sul-coreano Cha Eun-Woo escreveu o livro “Thank You, Cha Eun-Woo”, conforme Rose Costa, de 50 anos, autora do da obra, o livro foi uma forma de transformar em palavras o sentimento de amor de fã e homenagear o artista. O livro será lançado no dia 14 de dezembro pela iVentura Editora e poderá ser adquirido online ou presencialmente em um evento realizado no Rio de Janeiro.

