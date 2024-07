Fábio Matias é Demitido: O Que Aconteceu no Coritiba? O Bate Pronto Paraná desta quarta-feira (24) fala sobre a demissão do treinador Fábio Matias, do Coritiba... Ric|Do R7 24/07/2024 - 12h33 (Atualizado em 24/07/2024 - 12h33 ) ‌



Demissão de Fábio Matias do Coritiba é assunto no Bate Pronto

O Bate Pronto Paraná desta quarta-feira (24) fala sobre a demissão do treinador Fábio Matias, do Coritiba. O profissional, que havia chegado em junho no Alto da Glória, não se manteve no cargo após a goleada por 4 a 0 sofrida contra o Santos na segunda-feira (22).

