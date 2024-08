Fábio Silvestre traz humor e novidades no Boa da Pan O comediante paranaense Fábio Silvestre é o entrevistado do Boa da Pan desta quinta-feira (29). Fábio se... Ric|Do R7 29/08/2024 - 17h21 (Atualizado em 29/08/2024 - 17h21 ) ‌



Comediante Fábio Silvestre é o convidado do Boa da Pan

O comediante paranaense Fábio Silvestre é o entrevistado do Boa da Pan desta quinta-feira (29). Fábio se apresenta em Curitiba com o espetáculo de comédia “Fake-News”, no próximo sábado (31) e domingo (01).

