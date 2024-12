Fábrica de veículos eletrificados assume 4º lugar em vendas em Curitiba O Grupo Servopa inaugurou na quarta-feira (4) sua terceira concessionária da marca BYD em Curitiba. Agora, o grupo conta com oito lojas... Ric|Do R7 05/12/2024 - 17h12 (Atualizado em 05/12/2024 - 17h12 ) twitter

O Grupo Servopa inaugurou na quarta-feira (4) sua terceira concessionária da marca BYD em Curitiba. Agora, o grupo conta com oito lojas no Paraná, com presença também nas cidades de Cascavel, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e São José dos Pinhais. A nova loja está localizada na rua João Bettega, no bairro Portão.

Para saber mais sobre a ascensão da BYD no mercado de veículos eletrificados, consulte a matéria completa no nosso parceiro RIC.

