Falece James Darren, ícone de Star Trek e Barrados no Baile

Ric|Do R7 03/09/2024 - 10h51 (Atualizado em 03/09/2024 - 10h51 )



Morre James Darren, ator de ‘Star Trek’ e diretor de ‘Barrados no Baile’

O ator James Darren, conhecido pelo trabalho em Star Trek e a direção de Barrados no Baile, morreu aos 88 anos nesta segunda-feira (2). A informação foi confirmada pelo filho do artista, Jim Moret, que afirmou que Darren morreu enquanto dormia no Centro Médico Cedars-Sinai, em Los Angeles (EUA).

