Falso diácono é preso por estelionato em Cruzeiro do Sul

Um falso diácono foi preso em Cruzeiro do Sul, no Noroeste do estado, pelo crime de estelionato na última segunda-feira (1°). Conforme...

Falso diácono é preso por estelionato após pagar com PIX falsos no Paraná

Um falso diácono foi preso em Cruzeiro do Sul, no Noroeste do estado, pelo crime de estelionato na última segunda-feira (1°). Conforme a apuração do Balanço Geral Maringá, o homem identificado como Marcos Antônio Oliveira Batista teria tentado pagar uma consulta odontológica com um PIX falso.

