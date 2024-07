Falso Educador Físico é Detido em Maringá por Diploma Fraudulento Um falso educador físico, de 31 anos, foi preso nesta quinta-feira (25) em Maringá, no noroeste do Paraná... Ric|Do R7 26/07/2024 - 09h23 (Atualizado em 26/07/2024 - 09h23 ) ‌



Falso educador físico: homem é preso após comprar diploma por R$ 800 no Paraná

Um falso educador físico, de 31 anos, foi preso nesta quinta-feira (25) em Maringá, no noroeste do Paraná, no momento em que tentava registrar um diploma comprado.

