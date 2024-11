Família instala câmera e descobre que técnica de enfermagem agredia paciente acamada Família instala câmera e descobre que técnica de enfermagem agredia paciente acamada Ric|Do R7 20/11/2024 - 15h09 (Atualizado em 20/11/2024 - 15h09 ) twitter

Técnica de enfermagem agredindo paciente

Uma técnica de enfermagem está sendo investigada por suspeita de agredir uma paciente acamada, em Curitiba. A família instalou câmeras no quarto para monitorar o sono da paciente e descobriu as agressões (Veja no vídeo abaixo).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric e fique por dentro de todos os detalhes desse caso chocante!

