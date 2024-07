Família presa por suspeita de homicídio no Paraná Quatro membros da mesma família foram presos na manhã desta sexta-feira (12), suspeitos de participação no homicídio de Geraldo Marcelino...

Família é presa suspeita de homicídio no Paraná; uma pessoa está foragida

Quatro membros da mesma família foram presos na manhã desta sexta-feira (12), suspeitos de participação no homicídio de Geraldo Marcelino, ocorrido no mês de junho, em Nova Esperança, no Noroeste do Paraná.

