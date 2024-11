Famílias de vítimas de ataque em escola de Cambé pedem R$ 2 milhões ao Estado Famílias de vítimas de ataque em escola de Cambé pedem R$ 2 milhões ao Estado Ric|Do R7 15/11/2024 - 15h48 (Atualizado em 15/11/2024 - 15h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Famílias entendem que governo foi negligente na segurança (Foto: Reprodução / Redes Sociais)

As famílias do casal Luan Augusto da Silva e Karoline Verri Alves, que foi assassinado durante um ataque a tiros em uma escola de Cambé, no Norte do Paraná, entraram na Justiça contra o Governo do Estado cobrando indenização de quase R$ 2 milhões.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric e fique por dentro de todos os detalhes dessa tragédia.

Leia Mais em Ric:

A Hora da Venenosa Curitiba ao Vivo | 15/11/2024

Athletico x Atlético-MG: confira provável escalação do Furacão

Balanço Geral Curitiba ao Vivo | 15/11/2024