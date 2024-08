Fandango Caiçara: Uma Celebração Cultural Imperdível! A 15ª Festa Nacional do Fandango Caiçara de Paranaguá foi selecionada pelo Paraná Festivais, edital do Estado... Ric|Do R7 20/08/2024 - 12h11 (Atualizado em 20/08/2024 - 12h11 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A 15ª Festa Nacional do Fandango Caiçara de Paranaguá foi selecionada pelo Paraná Festivais, edital do Estado que apoia projetos de produção e realização de festivais artísticos. O evento, que acontecerá entre os dias 20 e 25 de agosto, em Paranaguá, é gratuito e contará com oficinas, mesas de debate, ações comunitárias, cursos e apresentações musicais.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• 15ª Festa Nacional do Fandango Caiçara começa nesta terça (20)

• Homem é morto com golpes de machado na cabeça e adolescentes confessam crime

• Gangorra térmica: saiba como prevenir a saúde diante da variação de temperaturas