Fãs de Curitiba Viajam Longa Distância para Encontrar Seo In Guk O ator sul-coreano Seo In Guk esteve em São Paulo no último sábado (24), para realizar um fan meeting. O... Ric|Do R7 27/08/2024 - 13h21 (Atualizado em 27/08/2024 - 13h21 ) ‌



Curitibanas encaram 6 horas de viagem para conhecer ator coreano Seo In Guk

O ator sul-coreano Seo In Guk esteve em São Paulo no último sábado (24), para realizar um fan meeting. O evento foi organizado pela produtora Sam Entretenimento e contou com a presença de fãs de diversos lugares do país, entre elas, curitibanas, que encararam mais de seis horas de estrada para conhecer o artista coreano.

