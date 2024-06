FAS intensifica acolhimento de pessoas em situação de rua diante do frio intenso

Alto contraste

A+

A-

FAS reforça acolhimento de pessoas em situação de rua no fim de semana

A previsão de frio intenso durante o fim de semana, em Curitiba, fez a Fundação de Ação Social (FAS) reforçar os serviços de abordagem e acolhimento de pessoas em situação de rua nas noites de sábado e domingo, 29 e 30 de junho. Conforme o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), as temperaturas mínimas no fim de semana serão de 6ºC, no sábado, e 3ºC, no domingo, mas com sensação térmica deve ficar ainda menor.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Curitiba ganha nova linha de ônibus entre Tatuquara e Centro

• FAS reforça acolhimento de pessoas em situação de rua no fim de semana

• Homem mata mulher que pisou no pé em festa e é sentenciado a 14 anos no PR



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.