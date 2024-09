Favoritos para a presidência da OAB Paraná se destacam As eleições da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) no Paraná estão previstas para ocorrer na segunda quinzena de novembro. […] O post... Ric|Do R7 11/09/2024 - 10h01 (Atualizado em 11/09/2024 - 10h01 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

As eleições da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) no Paraná estão previstas para ocorrer na segunda quinzena de novembro. Embora as chapas só sejam formalizadas após a publicação do edital de convocação, três advogados já se destacam como fortes concorrentes na disputa pelo cargo mais alto da entidade: Flávio Pansieri, Luiz Fernando Pereira, conhecido como Pereirinha e Marlus Arns.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Três advogados despontam como favoritos para presidência da OAB Paraná

• RIC Notícias Manhã Ao Vivo | 11/09/2024

• Criança de 2 anos morre carbonizada em incêndio ao ser deixada sozinha em casa