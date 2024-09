Fazendeiro desaparecido por três décadas surpreende ao voltar para casa Um fazendeiro identificado como Vasile Gorgos, que estava desaparecido há 30 anos, surpreendeu os familiares após reaparecer vivo no... Ric|Do R7 05/09/2024 - 08h11 (Atualizado em 05/09/2024 - 08h11 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Fazendeiro que sumiu por 30 anos reaparece sem memória e com a mesma roupa

Um fazendeiro identificado como Vasile Gorgos, que estava desaparecido há 30 anos, surpreendeu os familiares após reaparecer vivo no portão de casa, na propriedade em que morava na Romênia. O curioso é que o homem estava sem memória e com a mesma roupa do dia em que desapareceu.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Fazendeiro que sumiu por 30 anos reaparece sem memória e com a mesma roupa

• Chuva volta a Curitiba e temperatura não sobe nesta quinta (5); veja previsão

• Situação de emergência devido à estiagem no PR é destaque no Jornal da Manhã