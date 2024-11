Federação anuncia tabela da 1ª fase do Campeonato Paranaense 2025; veja jogos Federação anuncia tabela da 1ª fase do Campeonato Paranaense 2025; veja jogos Ric|Do R7 22/11/2024 - 22h09 (Atualizado em 22/11/2024 - 22h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Campeonato Paranaense 2025

A Federação Paranaense de Futebol anunciou a tabela completa da primeira fase do Campeonato Paranaense de 2025. Athletico X Paraná Clube será o jogo de abertura da competição, no dia 11 de janeiro (sábado), às 16h, na Ligga Arena. Já o Coritiba, estreia contra o Londrina, no Couto Pereira, em 12 de janeiro (domingo), também às 16h.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric!

Leia Mais em Ric:

PR teve o maior número de incêndios em 5 anos, com quase 8 mil casos entre maio e outubro de 2024

Raio-x das estradas: pesquisa nacional aponta oeste e sudoeste como tendo as piores rodovias do PR

Coritiba perde para o Botafogo-SP em despedida de 2024