Feijão tem queda de preço em julho, enquanto leite apresenta alta, aponta Ipardes

Feijão teve queda de preço em julho enquanto leite teve alta, afirma o Ipardes

O Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes) divulgou o índice de preços dos alimentos no mês de julho que variou 1,86%. Com quedas de preço mais significativas está o feijão-preto (-8,33%), cebola (-5,88%) e feijão-carioca (-5,52%), já a alta nos preços ficou com a batata-inglesa (11,78%), leite integral (9,10%) e queijo muçarela (6,94%).

