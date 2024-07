Ric |Do R7

Festa de aniversário de cidade no Paraná termina em confusão e tiros A festa de aniversário de 106 anos de Rio Azul, realizada neste final de semana na região central do Paraná, terminou em confusão...

‌



A+

A-

Festa de aniversário de cidade no Paraná termina com confusão e dois baleados

A festa de aniversário de 106 anos de Rio Azul, realizada neste final de semana na região central do Paraná, terminou em confusão e com duas pessoas baleadas. Na noite deste domingo (14), no último dia de festas, houve uma briga entre dois participantes e duas pessoas foram vítimas de disparos.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Tiroteio que deixou dois mortos e seis feridos é destaque no Balanço Geral

• Festa de aniversário de cidade no Paraná termina com confusão e dois baleados

• Motorista embriagado é preso após colidir com policiais que faziam patrulha no PR