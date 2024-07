Festa Inesquecível: Torcida do Paraná Clube Celebra Título na Vila Capanema Comissão e torcida do Paraná Clube seguem comemorando a conquista do título da Divisão de Acesso. No fim... Ric|Do R7 27/07/2024 - 23h03 (Atualizado em 27/07/2024 - 23h03 ) ‌



Torcida do Paraná Clube se reúne na Vila Capanema para festejar título

Comissão e torcida do Paraná Clube seguem comemorando a conquista do título da Divisão de Acesso. No fim da noite deste sábado (27), equipe e tricolores levaram a festa para a Vila Capanema.

