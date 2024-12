Festival Coolritiba: Caetano Veloso, Fresno e Matuê; confira line-up O Festival Coolritiba será realizado no dia 17 de maio, de 2025, na Pedreira Paulo Leminski, em Curitiba. Nesta quinta-feira […] O... Ric|Do R7 05/12/2024 - 14h10 (Atualizado em 05/12/2024 - 14h10 ) twitter

O evento aocntece em maio de 2025

O Festival Coolritiba será realizado no dia 17 de maio, de 2025, na Pedreira Paulo Leminski, em Curitiba. Nesta quinta-feira (5), o line up do evento foi divulgado, entre os artistas estão Caetano Veloso, Matuê, Fresno e CPM22.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric e fique por dentro de todas as atrações!

