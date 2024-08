Festival de Reggae Agita Curitiba com Dazaranha no Boa da Pan O Boa da Pan desta terça-feira (27) repercute evento Reggae Day Festival, que acontece no próximo sábado (31), em Curitiba. Para... Ric|Do R7 27/08/2024 - 15h21 (Atualizado em 27/08/2024 - 15h21 ) ‌



Reggae Day Festival

O Boa da Pan desta terça-feira (27) repercute evento Reggae Day Festival, que acontece no próximo sábado (31), em Curitiba. Para a repercussão do festival, os integrantes da banda Dazaranha, Chico Martins e o Moriel Costa, são os convidados do programa.

