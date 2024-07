Festival Imperdível: Celebre o Dia do Torresmo em Curitiba! Entre sexta-feira (26) e domingo (28) acontece o evento gratuito em celebração do Dia do torresmo em Curitiba... Ric|Do R7 24/07/2024 - 20h33 (Atualizado em 24/07/2024 - 20h33 ) ‌



Dia do Torresmo em Curitiba acontece neste fim de semana (26 a 28); confira

Entre sexta-feira (26) e domingo (28) acontece o evento gratuito em celebração do Dia do torresmo em Curitiba. Com música ao vivo e gastronomia para toda a família, o festival acontece no estacionamento do Park Shopping Boulevard gratuitamente.

