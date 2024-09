Festival Lollapalooza 2025 traz grandes nomes da música O Lollapalooza Brasil anunciou, nesta terça-feira (3), as atrações do festival para 2025. Entre as atrações internacionais de destaque... Ric|Do R7 03/09/2024 - 13h01 (Atualizado em 03/09/2024 - 13h01 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Lollapalooza 2025: line-up conta com Shawn Mendes e Olivia Rodrigo; confira

O Lollapalooza Brasil anunciou, nesta terça-feira (3), as atrações do festival para 2025. Entre as atrações internacionais de destaque estão: Olivia Rodrigo, Justin Timberlake e Shawn Mendes. Já entre as atrações nacionais estão: Jão, Sepultura e Jovem Dionísio.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Lollapalooza 2025: line-up conta com Shawn Mendes e Olivia Rodrigo; confira

• Duelo do Coxa com desfalque fora de casa é destaque no Bate Pronto

• Ladrões invadem cemitério e fazem arrastão em sepulturas no Paraná