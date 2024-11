Festival prepara 3 toneladas de torresmo para festa em Curitiba Festival prepara 3 toneladas de torresmo para festa em Curitiba Ric|Do R7 21/11/2024 - 12h49 (Atualizado em 21/11/2024 - 12h49 ) twitter

Curitiba recebe neste final de semana, entre sexta-feira (22) e domingo (24), a Festa do Rock, Torresmo e do Chopp. O evento será realizado em frente ao Jockey Plaza Shopping, no bairro Tarumã, e contará com atrações para crianças e adultos, com entrada gratuita. Para este ano, a expectativa é superar a marca de 3 toneladas de torresmo e 2 mil litros de chopp.

