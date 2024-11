Festival Samba Curitiba movimenta a capital neste sábado Festival Samba Curitiba movimenta a capital neste sábado Ric|Do R7 29/11/2024 - 18h50 (Atualizado em 29/11/2024 - 18h50 ) twitter

Festival Samba Curitiba

Curitiba recebe a terceira edição do festival Samba Curitiba, que vai reunir novamente grandes nomes do samba e do pagode nacional. Serão 12 horas seguidas de shows no próximo sábado (30), na área externa do Expotrade, em Pìnhais, na Região Metropolitana de Curitiba. Os ingressos ainda estão à venda.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric e fique por dentro de tudo que vai rolar no festival!

