Fiep e Copel vão criar o mapa energético do Paraná; veja no ‘Momento da Indústria’ Fiep e Copel vão criar o mapa energético do Paraná; veja no ‘Momento da Indústria’ Ric|Do R7 11/11/2024 - 16h11 (Atualizado em 11/11/2024 - 16h11 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Fiep e Copel

A Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep) e a Copel firmaram uma parceria para a criação do mapa energético do Paraná. O primeiro passo da iniciativa foi dado neste mês, com o lançamento de uma pesquisa que vai reunir dados e informações sobre a produção, transmissão, distribuição e consumo de energia elétrica no estado.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Ric:

Filho que confessou assassinato do pai após 37 anos diz que temia pela própria vida

MP denuncia suspeito por estupro de vulnerável e mais 4 crimes, uma das vítimas tem só 4 anos

Ex-namorado mata pedagoga e tira a própria vida; mulher foi amarrada e amordaçada