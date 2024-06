FIH2: o maior festival de dança da América Latina está de volta!

Ric |Do R7

Assista ao FIH2 online e participe em tempo real

Quem não está em Curitiba e quer fazer parte do maior festival de danças urbanas da América Latina, o FIH2, que acontecerá entre os dias 5 e 7 de julho, pode comprar o ingresso online e aproveitar todas as vantagens de assistir ao evento no conforto de casa.

