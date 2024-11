Fila quilométrica no pedágio: BR-277 registra lentidão sentido litoral do Paraná Fila quilométrica no pedágio: BR-277 registra lentidão sentido litoral do Paraná Ric|Do R7 15/11/2024 - 09h28 (Atualizado em 15/11/2024 - 09h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Fila no pedágio da BR-277 deixa viagem para o litoral mais demorada (Foto: Kainan Lucas/ RICtv)

O motorista que pretende aproveitar o feriado no litoral do Paraná, vai precisar de uma dose extra de paciência com o movimento na BR-277. Na manhã desta sexta-feira (15), por volta das 7h30, a fila na praça de pedágio de São José dos Pinhais, na região Metropolitana de Curitiba, atingiu os 8 quilômetros e chegou a afetar o trânsito do Contorno Leste.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric para mais detalhes sobre a situação nas estradas!

Leia Mais em Ric:

Avião agrícola cai em brejo e piloto é encontrado morto: “Profissional exemplar”

Movimento nas estradas: confira o tempo real das rodovias do Paraná neste feriado

Moraes será relator de inquérito sobre explosões em Brasília; veja no Jornal da Manhã