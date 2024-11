Filho confessa ter matado pai e indica local onde enterrou corpo há 35 anos, no PR Filho confessa ter matado pai e indica local onde enterrou corpo há 35 anos, no PR Ric|Do R7 08/11/2024 - 18h31 (Atualizado em 08/11/2024 - 18h31 ) twitter

Restos mortais encontrados em Foz do Iguaçu

Um homem confessou ter matado o pai há mais de 35 anos e indicou aos policiais o local onde o corpo da vítima foi enterrado. Na manhã desta sexta-feira (8), equipes da Polícia Civil do Paraná (PCPR) foram até o lugar e desenterraram os ossos do homem que estava enrolado em um cobertor, em Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná.

