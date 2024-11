Filho de Cristiano Araújo abre caixa com pertences do pai; veja na Hora da Venenosa Filho de Cristiano Araújo abre caixa com pertences do pai; veja na Hora da Venenosa Ric|Do R7 25/11/2024 - 14h29 (Atualizado em 25/11/2024 - 14h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Cristiano Araújo

A Hora da Venenosa desta segunda-feira (25), irá exibir todos os detalhes sobre o momento em que o filho de Cristiano Araújo abriu uma caixa com os pertences do pai pela primeira vez. Além disso, os apresentadores Mateus Furlan, Cecília Comel e cobra Judite irão comentar sobre o cantor Juliano, que sabe pilotar helicóptero. Confira todos os destaques do programa!

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric!

Leia Mais em Ric:

Mulher morre após beber chá psicodélico em retiro espiritual

Chuvas retornam ao Paraná com risco de temporais; veja quando

Homem que desapareceu após ir para o bar é encontrado morto no Noroeste do Paraná