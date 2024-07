Ric |Do R7

Filho de Dunga agradece apoio após acidente dos pais Bruno Verri, filho do ex-jogador da seleção brasileira, Dunga, e Evanir Miller da Silva Verri, agradeceu o carinho e a preocupação...

‌



A+

A-

Filho de Dunga, Bruno Verri, agradece carinho após acidente dos pais no Paraná

Bruno Verri, filho do ex-jogador da seleção brasileira, Dunga, e Evanir Miller da Silva Verri, agradeceu o carinho e a preocupação da população após os pais se envolverem em um acidente no sábado (13), na BR-116, em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Filho de Dunga, Bruno Verri, agradece carinho após acidente dos pais no Paraná

• Paraná Clube volta à elite do futebol paranaense após vencer o Patriotas

• Copa do Brasil define os classificados para as oitavas de final; saiba sobre o sorteio