Filho que confessou assassinato do pai após 37 anos diz que temia pela própria vida
Ric|Do R7
11/11/2024 - 16h11 (Atualizado em 11/11/2024 - 16h11 )

O filho que confessou ter matado e enterrado o corpo do pai há 37 anos atrás, falou em depoimento que cometeu o crime pois o pai era um homem violento com toda a família e ele temia pela própria vida. O assassinato aconteceu em 1987, quando o suspeito tinha 16 anos, e o corpo foi encontrado na manhã de sexta-feira (8), em Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná.

