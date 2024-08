Fim das Geadas: O Que Esperar do Tempo no Paraná? O RIC Notícias Noite desta terça-feira (27) destaca que a condição de geada diminuirá no Paraná devido ao... Ric|Do R7 27/08/2024 - 18h51 (Atualizado em 27/08/2024 - 18h51 ) ‌



Geadas e centro de ar frio diminuem no Paraná; veja a previsão no RIC Notícias Noite

O RIC Notícias Noite desta terça-feira (27) destaca que a condição de geada diminuirá no Paraná devido ao afastamento do centro do ar frio do país, a partir da próxima quarta-feira (28). As madrugadas e manhãs não serão tão frias quanto nos últimos dias, mas as temperaturas continuam baixas.

