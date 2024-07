Final de semana ensolarado em Curitiba: confira a previsão do tempo O final de semana promete ser ensolarado e com céu aberto em Curitiba, conforme previsão do Simepar. A expectativa é que os próximos... Ric|Do R7 19/07/2024 - 07h53 (Atualizado em 19/07/2024 - 07h53 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Final de semana será ensolarado em Curitiba, mas com mínima de 6ºC

O final de semana promete ser ensolarado e com céu aberto em Curitiba, conforme previsão do Simepar. A expectativa é que os próximos dias sejam de céu aberto, com bastante sol no período da tarde, entretanto, com as manhãs geladas. No domingo (21), a mínima prevista é de 6°C.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Final de semana será ensolarado em Curitiba, mas com mínima de 6ºC

• Influencer de viagens morre após cair de cachoeira de 100 metros

• Início das convenções partidárias é destaque no Jornal da Manhã