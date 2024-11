Final de semana tem programação de Natal repleta de atrações em Curitiba Final de semana tem programação de Natal repleta de atrações em Curitiba Ric|Do R7 29/11/2024 - 12h10 (Atualizado em 29/11/2024 - 12h10 ) twitter

Oficinas de Bolachas Decoradas para crianças, no Bosque Alemão.. Foto: Daniel Castellano / SMCS

O final de semana será repleto de atrações do Natal de Curitiba, promovido pela prefeitura. Entre os principais destaques estão o show de drones do Parque Barigui – que foi adiado de sexta (29) para domingo (1º), a presença do Papai e da Mamãe Noel no Bosque do Alemão e a incrível Fantástica Fábrica do Papai Noel, na UniEnsino.

