Final de semana tem tempo firme mas frente fria tem data para voltar no PR; veja
Ric|Do R7
09/11/2024 - 11h09 (Atualizado em 09/11/2024 - 11h09 )

Frente fria no Paraná

Com a diminuição das fortes chuvas no Paraná nesta sexta-feira (8), o sábado (9) e domingo (10) serão dias de tempo firme, com sol aparecendo entre nuvens. No entanto, uma nova frente fria tem data para atingir o estado do Paraná.

