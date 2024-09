Flávia Cherobim faz história no tênis aos 13 anos Flávia Cherobim treina no Clube Curitibano desde os seis anos de idade; seu sonho é ser uma estrela do Tênis O post Tenista curitibana... Ric|Do R7 02/09/2024 - 12h01 (Atualizado em 02/09/2024 - 12h01 ) ‌



Tenista curitibana Flávia Cherobim, de 13 anos, bate recorde no ranking ITF

Flávia Cherobim, tenista paranaense de 13 anos, entrou para a história do esporte no âmbito sul-americano: a atleta se tornou a mais jovem a pontuar no Ranking da ITF (Federação Internacional de Tênis).

