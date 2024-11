Flávio Pansieri anuncia criação de associação para fortalecer advocacia no Paraná Flávio Pansieri anuncia criação de associação para fortalecer advocacia no Paraná Ric|Do R7 28/11/2024 - 14h50 (Atualizado em 28/11/2024 - 14h50 ) twitter

Flávio Pansieri pela Ordem OAB-PR

O advogado Flávio Pansieri afirmou nesta quinta-feira (28) que pretende criar uma associação de advogados no Paraná. Ele foi candidato na chapa “Pela Ordem” nas eleições estaduais da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-PR), ficando em segundo lugar no pleito com 34,9% dos votos, atrás apenas de Luiz Fernando Pereira, da chapa “XI de agosto”.

