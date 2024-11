Flora e Flor discutem após formação da Roça em A Fazenda 16: ‘Falsa’ Flora e Flor discutem após formação da Roça em A Fazenda 16: ‘Falsa’ Ric|Do R7 13/11/2024 - 12h10 (Atualizado em 13/11/2024 - 12h10 ) twitter

Flor e Flora discutem em A Fazenda 16

Flora Cruz e Flor Fernandez discutiram logo após a formação da Roça de A Fazenda 16, na madrugada desta quarta-feira (13). As peoas se desentenderam por conta do poder laranja em que a ex-apresentadora do SBT acabou elegendo a filha de Arlindo Cruz como um dos três peões disponíveis para votação da casa.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric e fique por dentro de todos os detalhes dessa discussão!

