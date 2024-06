Ric |Do R7

Foragido da justiça reage à abordagem da Rone e morre em confronto

Um homem, foragido da justiça por homicídio e tráfico de drogas, foi morto durante uma tentativa de abordagem em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba. A ocorrência aconteceu na noite desta segunda-feira (24), no bairro São Dimas. A Polícia Militar do Paraná (PMPR) recebeu a informação da localização do indivíduo e realizou um cerco.

