Ric |Do R7

Foragido por integrar organização criminosa no PR tem foto divulgada; veja A Polícia Civil do Paraná (PCPR) divulgou nesta terça-feira (16) a foto de um homem, de 34 anos, que está foragido suspeito de integrar...

‌



A+

A-

Foragido por integrar organização criminosa no PR tem foto divulgada; veja

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) divulgou nesta terça-feira (16) a foto de um homem, de 34 anos, que está foragido suspeito de integrar uma organização criminosa que praticava roubos em Guaíra, no Oeste do Paraná. Conforme a PCPR o grupo atuava desde fevereiro e tinha como foco o roubo de cargas.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Foragido por integrar organização criminosa no PR tem foto divulgada; veja

• Câmeras flagram suspeitos no local onde vigilante foi morto na RMC; assista

• Data do concurso público do TSE é alterada para dezembro