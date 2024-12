Fotógrafo brasileiro desaparecido é incluído na lista da Interpol O fotógrafo brasileiro Flávio de Castro, de 36 anos, foi visto pela última vez no dia 26 de novembro, em […] O post Fotógrafo brasileiro... Ric|Do R7 05/12/2024 - 13h31 (Atualizado em 05/12/2024 - 13h31 ) twitter

A polícia francesa já fez as bucas pelo brasileiro

O fotógrafo brasileiro Flávio de Castro, de 36 anos, foi visto pela última vez no dia 26 de novembro, em Paris. A Interpol incluiu o nome dele na lista de pessoas desaparecidas mantida pela organização internacional. As informações do fotógrafo agora estão disponíveis em 196 países.

Para mais informações sobre o caso e os desdobramentos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric.

