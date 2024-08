Fransérgio em Rumo a Portugal: O Futuro do Coritiba em Jogo O volante Fransérgio, do Coritiba, tem conversas avançadas com o Marítimo, de Portugal. A informação é do... Ric|Do R7 07/08/2024 - 16h26 (Atualizado em 07/08/2024 - 16h26 ) ‌



Coritiba: Fransérgio negocia com Marítimo-POR, e Coxa pode chegar a sete saídas

O volante Fransérgio, do Coritiba, tem conversas avançadas com o Marítimo, de Portugal. A informação é do repórter Rogério Scarione, do Bate Pronto, da Jovem Pan News 107.1.

