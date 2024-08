Fraude de R$ 14 Milhões: Operação da Polícia Civil no Paraná A Polícia Civil do Paraná (PCPR) deflagrou uma operação, na manhã desta quarta-feira (1), para cumprir 22... Ric|Do R7 01/08/2024 - 14h13 (Atualizado em 01/08/2024 - 14h13 ) ‌



Operação mira esquema de fraude em licitações de R$ 14 milhões no Paraná Fábio Dias

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) deflagrou uma operação, na manhã desta quarta-feira (1), para cumprir 22 mandados de busca e apreensão contra envolvidos em fraudes em processos licitatórios no município de Santa Helena, no Oeste do Estado.

