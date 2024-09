Fraudes em exames laboratoriais: MP realiza operação em Quedas do Iguaçu O Ministério Público do Paraná (MPPR) realizou nesta quinta-feira (12) a Operação Epidemia, que apura a prática dos crimes de associação... Ric|Do R7 12/09/2024 - 13h21 (Atualizado em 12/09/2024 - 13h21 ) ‌



Operação do MP apura fraudes em exames laboratoriais em Quedas do Iguaçu

O Ministério Público do Paraná (MPPR) realizou nesta quinta-feira (12) a Operação Epidemia, que apura a prática dos crimes de associação criminosa e peculato em Quedas do Iguaçu, no oeste do Paraná. Conforme o MP, foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão, inclusive na sede da prefeitura, e efetuada uma prisão em flagrante, de uma servidora municipal, por destruição de provas.

