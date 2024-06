Frente fria chega a Curitiba com mínima de 0°C Os próximos dias prometem ser de baixas temperaturas em Curitiba com a chegada de uma frente fria, conforme previsão do Sistema de...

Frente fria derruba temperaturas e mínima deve chegar a 0°C em Curitiba ANA TIGRINHO

Os próximos dias prometem ser de baixas temperaturas em Curitiba com a chegada de uma frente fria, conforme previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). A manhã mais gelada deve ser registrada no domingo (30), quando o frio avança pela capital e os termômetros podem bater 0ºC.

